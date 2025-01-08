Подозреваемому в подрыве Tesla Cybertruck возле отеля Трампа помогал ChatGPT

В частности, с помощью ChatGPT мужчина пытался определить количество взрывчатки, необходимой для совершения взрыва

Фото: Полиция Лас-Вегаса/ЕРА

Полиция Лас-Вегаса сообщила, что подозреваемый водитель электрического пикапа Tesla Cybertruck, который взорвался 1 января возле отеля Trump International, использовал генеративный искусственный интеллект ChatGPT для подготовки преступления. Об этом пишут CNN и Reuters.

"У нас есть четкие доказательства того, что подозреваемый использовал искусственный интеллект ChatGPT для планирования атаки. Это первый известный мне случай в США, когда ChatGPT использовался для помощи человеку в создании конкретного устройства", – заявил шериф полиции Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.

По его словам, подозреваемый также с помощью ChatGPT пытался определить количество взрывчатки, необходимое для совершения взрыва.

В ответ на заявление полиции компания OpenAI, создавшая ChatGPT, в комментарии для Axios отметила, что "стремится к ответственному использованию инструментов искусственного интеллекта" и что их "модели разработаны так, чтобы отказываться от опасных инструкций".

"В этом случае ChatGPT предоставил информацию, которая уже была в открытом доступе в интернете, и предупредил об опасности вредоносных и незаконных действий", – отметили в OpenAI.

1 января в Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвался и загорелся Tesla Cybertruck.

2 января Илон Маск предположил, что взрыв Cybertruck в Неваде и теракт из Ford в Новом Орлеане связаны.

Полиция Лас-Вегаса установила личность водителя авто Tesla Cybertruck. Им оказался военнослужащий.