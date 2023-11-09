Поясніть співпрацю з терористами: Ізраїль вимагає роз'яснень від світових агентств

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю зажадав від низки світових інформагентств пояснити, чому їхні професійні кодекси допускають купувати матеріали для публікації у ймовірних спільників терористів. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Ізраїль зажадав від низки провідних міжнародних медіа пояснити, чому оплачувані ними фотографи були присутні на місці атаки терористів ХАМАС 7 жовтня, і попередив, що ці фотографи можуть вважатися співучасниками злочинів.

Раніше з'явилося повідомлення моніторингової групи HonestReporting, що бойовиків ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня супроводжували щонайменше чотири фотожурналісти, які працюють зокрема на міжнародні інформаційні агентства. Організація зробила висновок, що присутність журналістів було заздалегідь узгоджено з командуванням ХАМАС.

"У будь-якому випадку, якщо міжнародні інформаційні агентства вирішують заплатити за матеріали, зняті за таких проблемних обставин, їхні стандарти можуть бути поставлені під сумнів, і їхня аудиторія заслуговує на те, щоб про це знати. І якщо їхні співробітники на місцях активно або пасивно співпрацювали з ХАМАС, щоб отримати доступ, слід закликати переглянути їхнє розуміння кордонів між журналістикою та варварством", – йдеться в повідомленні.

Опубліковані Associated Press фотографії, зроблені у прикордонному районі Ізраїлю та сектору Гази в день нападу, зробили фотографи Хасан Еслайя, Юсеф Масуд, Алі Махмуд та Хатем Алі. Reuters опублікувало зроблені там фотографії авторства Мохаммеда Файка Абу Мостафи і Ясіра Кудиха.

Знімки цих фрілансерів, зроблені на території Ізраїлю після незаконного перетину ними кордону, публікували також The New York Times та CNN.

AP і Reuters заявили, що їм не було заздалегідь відомо про атаку, і що їхня роль полягає лише у висвітленні новин.

Reuters також наголосив, що у нього з цими фотографами до цього не було ніяких зв'язків.

CNN заявила, що розірвала договір з одним із фотографів, згаданих у репортажі, обмовивши, що не було підстав сумніватися у "журналістській точності" його робіт.

В AP повідомили, що видалили зі своїх списків фрілансерів профілі ряду згаданих авторів фотографій.

Реакції з боку The New York Times поки що не було.

При вторгненні терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, у тому числі немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

Підтверджено, що терористи ХАМАС під час нападу вбили громадян Ізраїлю, США, Канади, Великобританії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

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