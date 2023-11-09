Reuters спростовує, що його кореспонденти супроводжували терористів ХАМАС 7 жовтня

Агентство Reuters спростовує "будь-які припущення про те, що йому було заздалегідь відомо про напад ХАМАС на ізраїльських цивільних осіб і солдатів 7 жовтня".

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Заява агентства зроблена у відповідь на повідомлення групи HonestReporting, яка займається правозахисним моніторингом медіа, про те, що кореспонденти агентства нібито були серед тих, хто фіксував уранці 7 жовтня атаку терористів ХАМАС проти Ізраїлю.

Reuters підтверджує, що два фотографи-фрилансери брали участь у висвітленні подій 7 жовтня, а потім їх фотографії було придбано агентством. Однак Reuters наголошує, що у нього з цими фотографами до цього не було жодних зв'язків.

HonestReporting стверджує, що бойовиків ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня супроводжували не менше чотирьох фотожурналістів, які працюють серед іншого й на міжнародні інформаційні агенції. Організація робить висновок, що присутність журналістів була заздалегідь узгоджена з командуванням ХАМАС.

Агентство Reuters опублікувало знімки двох авторів із чотирьох. Обидва фотографи зняли танк, що палає на ізраїльській території, а один із них сфотографував знущання терористів над тілом убитого солдата ЦАХАЛ.

And here is footage of Eslaiah after he crossed into Israel and took photos of a burning Israeli tank. He then captured infiltrators entering Kibbutz Kfar Azza.



Note that he is not identifiable as a member of the press. But AP & CNN deemed it acceptable to use his services. pic.twitter.com/fA0VI2df2i — HonestReporting (@HonestReporting) November 8, 2023

При вторгненні терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені й вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, серед них немовлята, діти, жінки й люди похилого віку.

Підтверджено, що терористи ХАМАС під час нападу вбили громадян Ізраїлю, США, Канади, Великої Британії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

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