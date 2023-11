Reuters спростовує, що його кореспонденти супроводжували терористів ХАМАС 7 жовтня

Агентство Reuters спростовує "будь-які припущення про те, що йому було заздалегідь відомо про напад ХАМАС на ізраїльських цивільних осіб і солдатів 7 жовтня".

Заява агентства зроблена у відповідь на повідомлення групи HonestReporting, яка займається правозахисним моніторингом медіа, про те, що кореспонденти агентства нібито були серед тих, хто фіксував уранці 7 жовтня атаку терористів ХАМАС проти Ізраїлю.

Reuters підтверджує, що два фотографи-фрилансери брали участь у висвітленні подій 7 жовтня, а потім їх фотографії було придбано агентством. Однак Reuters наголошує, що у нього з цими фотографами до цього не було жодних зв'язків.

HonestReporting стверджує, що бойовиків ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня супроводжували не менше чотирьох фотожурналістів, які працюють серед іншого й на міжнародні інформаційні агенції. Організація робить висновок, що присутність журналістів була заздалегідь узгоджена з командуванням ХАМАС.

Агентство Reuters опублікувало знімки двох авторів із чотирьох. Обидва фотографи зняли танк, що палає на ізраїльській території, а один із них сфотографував знущання терористів над тілом убитого солдата ЦАХАЛ.

