Reuters опровергает, что его корреспонденты сопровождали террористов ХАМАС 7 октября

Агентство Reuters опровергает "любые предположения о том, что ему было заранее известно о нападении ХАМАС на израильских гражданских лиц и солдат 7 октября".

Заявление агентства сделано в ответ на сообщение группы HonestReporting, которая занимается правозащитным мониторингом медиа, о том, что корреспонденты агентства якобы были среди тех, кто фиксировал утром 7 октября атаку террористов ХАМАС против Израиля.

Reuters подтверждает, что два фотографа-фрилансера участвовали в освещении событий 7 октября, а затем их фотографии были приобретены агентством. Однако Reuters подчеркивает, что у него с этими фотографами до этого не было никаких связей.

HonestReporting утверждает, что боевиков ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября сопровождали не менее четырех фотожурналистов, которые работают в том числе на международные информационные агентства. Организация делает вывод, что присутствие журналистов было заранее согласовано с командованием ХАМАС.

Агентство Reuters опубликовало снимки двух авторов из четырех. Оба фотографа сняли горящий танк на израильской территории, а один из них сфотографировал издевательства террористов над телом убитого солдата ЦАХАЛ.

And here is footage of Eslaiah after he crossed into Israel and took photos of a burning Israeli tank. He then captured infiltrators entering Kibbutz Kfar Azza.



Note that he is not identifiable as a member of the press. But AP & CNN deemed it acceptable to use his services. pic.twitter.com/fA0VI2df2i