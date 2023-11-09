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Reuters опровергает, что его корреспонденты сопровождали террористов ХАМАС 7 октября

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 13:49
Reuters опровергает, что его корреспонденты сопровождали террористов ХАМАС 7 октября - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)

Агентство Reuters опровергает "любые предположения о том, что ему было заранее известно о нападении ХАМАС на израильских гражданских лиц и солдат 7 октября". 

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Заявление агентства сделано в ответ на сообщение группы HonestReporting, которая занимается правозащитным мониторингом медиа, о том, что корреспонденты агентства якобы были среди тех, кто фиксировал утром 7 октября атаку террористов ХАМАС против Израиля.

Reuters подтверждает, что два фотографа-фрилансера участвовали в освещении событий 7 октября, а затем их фотографии были приобретены агентством. Однако Reuters подчеркивает, что у него с этими фотографами до этого не было никаких связей. 

HonestReporting утверждает, что боевиков ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября сопровождали не менее четырех фотожурналистов, которые работают в том числе на международные информационные агентства. Организация делает вывод, что присутствие журналистов было заранее согласовано с командованием ХАМАС.

Агентство Reuters опубликовало снимки двух авторов из четырех. Оба фотографа сняли горящий танк на израильской территории, а один из них сфотографировал издевательства террористов над телом убитого солдата ЦАХАЛ.

  • При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • Подтверждено, что террористы ХАМАС во время нападения убили граждан Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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Сергей Бережной
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ИзраильтеррористыхамасReuters

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