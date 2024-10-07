Politico: РФ завербувала депутата ірландського парламенту для дестабілізації під час Brexit

Законодавця завербувала російська розвідка у 2019 році, коли Росія намагалася посилити напруженість, пов’язану з Brexit, пише видання

Прапор Ірландії (Фото: Aidan Crawley/EPA)

Росія завербувала ірландського законодавця для дестабілізації ситуації в регіоні під час Brexit, він досі є депутатом парламенту країни. Про це повідомило видання Politico із посиланням на двох високопоставлених ірландських посадовців в уряді та системі правосуддя.

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Вони розповіли, що законодавця завербувала російська розвідка у 2019 році, коли Росія намагалася посилити пов’язану з Brexit напруженість між Ірландією та Сполученим Королівством.

Депутата не звинувачували в чомусь, оскільки в його діях формально не було складу злочину — слідчі не знайшли доказів, що він передавав Росії секретні документи або отримував із Москви гроші.

Він досі залишається депутатом парламенту. Журналісти його імені не називають, оскільки він не є підозрюваним.

Як з'ясувало видання, російський шпигун Сергій Прокоп’єв, який нібито завербував депутата, був серед чотирьох співробітників російського посольства, висланих з Ірландії в березні 2022 року. Усіх їх ідентифікували як співробітників російської військової розвідки, залучених до шпигунства.

Газета Sunday Times повідомила, що після свого вигнання Прокоп’єв продовжував координувати діяльність ірландського депутата через російську агентку, яку періодично відправляли до Дубліна для встановлення романтичних стосунків із політиком.

Зокрема, росіяни завербували парламентаря й для налагодження контактів із незаконними воєнізованими формуваннями в Північній Ірландії, пишуть журналісти. А втім, у владі переконані, що політик не мав таких звʼязків, тому йому й не оголосили підозру, зазначило Politico.

29 березня видання "Голос Америки" повідомило, що чеська контррозвідка викрила в ЄС мережу, яка платила місцевим депутатам за висвітлення російської пропаганди. За цією мережею стояв Віктор Медведчук.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що викрити мережу вдалося завдяки СБУ.

у правоохоронних органах заявив, що викрити мережу вдалося завдяки СБУ. 13 червня Reuters писало, що глави МЗС восьми країн ЄС закликали заборонити російським дипломатам вільне пересування Шенгенською зоною.