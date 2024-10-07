Politico: РФ завербовала ирландского депутата для дестабилизации во время Brexit

Законодателя завербовала российская разведка в 2019 году, когда Россия пыталась усилить напряженность, связанную с Brexit, пишет издание

Флаг Ирландии (Фото: Aidan Crawley/EPA)

Россия завербовала ирландского законодателя для дестабилизации ситуации в регионе во время Brexit, он до сих пор является депутатом парламента страны. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных ирландских чиновников в правительстве и системе правосудия.

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Они рассказали, что законодателя завербовала российская разведка в 2019 году, когда Россия пыталась усилить связанную с Brexit напряженность между Ирландией и Соединенным Королевством.

Депутата не обвиняли в чем-либо, поскольку в его действиях формально не было состава преступления — следователи не нашли доказательств, что он передавал России секретные документы или получал из Москвы деньги.

Он до сих пор остается депутатом парламента. Журналисты его имени не называют, поскольку он не является подозреваемым.

Как выяснило издание, российский шпион Сергей Прокопьев, якобы завербовавший депутата, был среди четырех сотрудников российского посольства, высланных из Ирландии в марте 2022 года. Все они были идентифицированы в качестве сотрудников российской военной разведки, вовлеченных в шпионаж.

Газета Sunday Times сообщила, что после своего изгнания Прокопьев продолжал координировать деятельность ирландского депутата через российскую женщину-агента, которую периодически отправляли в Дублин для установления романтических отношений с политиком.

В частности, россияне завербовали парламентария и для налаживания контактов с незаконными военизированными формированиями в Северной Ирландии, пишут журналисты. Впрочем, во власти убеждены, что политик не имел таких связей, поэтому ему и не объявили подозрение, отметило Politico.

29 марта издание "Голос Америки" сообщило, что чешская контрразведка разоблачила в ЕС сеть, которая платила местным депутатам за освещение российской пропаганды. За этой сетью стоял Виктор Медведчук.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что разоблачить сеть удалось благодаря СБУ.

в правоохранительных органах заявил, что разоблачить сеть удалось благодаря СБУ. 13 июня Reuters писало, что главы МИД восьми стран ЕС призвали запретить российским дипломатам свободное передвижение по Шенгенской зоне.