Politico: Трамп прагне заручитися підтримкою прихильників криптовалют

Дональд Трамп (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував адміністрацію чинного президента Джо Байдена за підхід до регулювання криптовалют і пообіцяв всіляко сприяти індустрії цифрових активів. Про це повідомило видання Politico з посиланням на промову Трампа на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі (штат Теннессі).

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У матеріалі йдеться, що він намагався прив’язати віцепрезидентку Камалу Гарріс до жорсткого регуляторного підходу Білого дому стосовно індустрії цифрових активів. Попри те що Гарріс не висловлювалася щодо цього, а її команда нарощує охоплення криптосвіту, Трамп сказав, що вона "проти криптовалюти".

"Репресії адміністрації Байдена – Гарріс щодо криптовалют і біткоїнів є неправильними, і це дуже погано для нашої країни", – сказав він.

Кандидат від республіканців пообіцяв низку кроків, спрямованих на розвиток цієї індустрії. Серед них – створення урядом запасів біткоїнів, заснування відповідної консультативної ради, призначення прихильного до криптовалют голови Комісії з цінних паперів і бірж та заборона Федеральній резервній системі створювати власну цифрову валюту.

"Я обіцяю біткоїн-спільноті, що в день, коли я прийму присягу, антикриптохрестовий похід Байдена і Гарріс закінчиться. У той момент, коли я прийму присягу, переслідування припиняться, і закінчиться боротьба проти вашої індустрії", – заявив Трамп.

Крім цього, він пообіцяв звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслера, який провів низку гучних криптовалютних розслідувань.

"У нас будуть правила, але відтепер правила писатимуть люди, які люблять вашу галузь, а не ненавидять її", – додав він.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

22 липня Гарріс заявила, що йде на вибори й пообіцяла "заслужити та виграти" номінацію від Демократичної партії.

Видання The Hill пише, що у протистоянні між Трампом і Гарріс колишній президент випереджає її приблизно на 2 відсоткових пункти – 47% проти 45%.

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