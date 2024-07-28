Politico: Трамп стремится заручиться поддержкой сторонников криптовалют
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике администрацию действующего президента Джо Байдена за подход к регулированию криптовалют и пообещал всячески способствовать индустрии цифровых активов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на речь Трампа на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле (штат Теннесси).
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В материале говорится, что он пытался привязать вице-президента Камалу Харрис к жесткому регуляторному подходу Белого дома относительно индустрии цифровых активов. Несмотря на то что Харрис не высказывалась по этому поводу, а ее команда наращивает охват криптомира, Трамп сказал, что она "против криптовалюты".
"Репрессии администрации Байдена – Харрис относительно криптовалют и биткоинов неправильны, и это очень плохо для нашей страны", — сказал он.
Кандидат от республиканцев пообещал ряд шагов, направленных на развитие этой индустрии. Среди них – создание правительством запасов биткоинов, учреждение соответствующего консультативного совета, назначение приверженного криптовалюте председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам и запрет Федеральной резервной системе создавать собственную цифровую валюту.
"Я обещаю биткоин-сообществу, что в день, когда я приму присягу, антикриптокрестовый поход Байдена и Харрис закончится. В тот момент, когда я приму присягу, преследования прекратятся, и закончится борьба против вашей индустрии", – заявил Трамп.
Кроме того, он пообещал уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гари Генслера, который провел ряд громких криптовалютных расследований.
"У нас будут правила, но теперь правила будут писать люди, которые любят вашу отрасль, а не ненавидят ее", — добавил он.
- 21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.
- 22 июля Харрис заявила, что идет на выборы и пообещала "заслужить и выиграть" номинацию от Демократической партии.
- Издание The Hill пишет, что в противостоянии между Трампом и Харрис бывший президент опережает ее примерно на 2 процентных пункта – 47% против 45%.
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