Politico: Трамп стремится заручиться поддержкой сторонников криптовалют

Дональд Трамп (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике администрацию действующего президента Джо Байдена за подход к регулированию криптовалют и пообещал всячески способствовать индустрии цифровых активов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на речь Трампа на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле (штат Теннесси).

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В материале говорится, что он пытался привязать вице-президента Камалу Харрис к жесткому регуляторному подходу Белого дома относительно индустрии цифровых активов. Несмотря на то что Харрис не высказывалась по этому поводу, а ее команда наращивает охват криптомира, Трамп сказал, что она "против криптовалюты".

"Репрессии администрации Байдена – Харрис относительно криптовалют и биткоинов неправильны, и это очень плохо для нашей страны", — сказал он.

Кандидат от республиканцев пообещал ряд шагов, направленных на развитие этой индустрии. Среди них – создание правительством запасов биткоинов, учреждение соответствующего консультативного совета, назначение приверженного криптовалюте председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам и запрет Федеральной резервной системе создавать собственную цифровую валюту.

"Я обещаю биткоин-сообществу, что в день, когда я приму присягу, антикриптокрестовый поход Байдена и Харрис закончится. В тот момент, когда я приму присягу, преследования прекратятся, и закончится борьба против вашей индустрии", – заявил Трамп.

Кроме того, он пообещал уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гари Генслера, который провел ряд громких криптовалютных расследований.

"У нас будут правила, но теперь правила будут писать люди, которые любят вашу отрасль, а не ненавидят ее", — добавил он.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

22 июля Харрис заявила, что идет на выборы и пообещала "заслужить и выиграть" номинацию от Демократической партии.

Издание The Hill пишет, что в противостоянии между Трампом и Харрис бывший президент опережает ее примерно на 2 процентных пункта – 47% против 45%.

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