Politico: Трамп знову виведе США з Ради ООН із прав людини

США вже давно звинувачують Раду ООН в упередженому ставленні до Ізраїлю

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Очікується, що у вівторок, 4 лютого, президент США Дональд Трамп видасть указ про вихід країни з Ради Організації об’єднаних націй з прав людини та заборонить фінансувати Агентство ООН з допомоги палестинським біженцям (БАПОР). Про це повідомила газета Politico з посиланням на відповідні документи.

Дії, які відновлюють політику, що діяла під час попереднього терміну Трампа, будуть здійснені в день, коли американський президент збирається зустрітися з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. США вже давно звинувачують Раду ООН в упередженому ставленні до Ізраїлю і в тому, що вона покриває уряди, які порушують права людини.

Це також відбувається в той момент, коли Білий дім поставив під сумнів майбутнє Агентства США з міжнародного розвитку, яке також захищає права людини за кордоном, через занепокоєння, чи воно узгоджується з політикою Трампа та як витрачаються його кошти.

"Комітет з прав людини демонструє постійну упередженість щодо Ізраїлю, несправедливо і непропорційно зосереджуючись на ньому в засіданнях ради", — йдеться в бюлетені, з яким ознайомилися журналісти Politico.

У документі зазначається, що у 2018 році, коли Трамп вийшов із Ради ООН з прав людини під час своєї першої адміністрації, організація ухвалила більше резолюцій із засудженням Ізраїлю, ніж Сирії, Ірану і Північної Кореї разом узятих.

У матеріалі йдеться, що БАПОР є головним агентством, що надає допомогу населенню Гази в умовах гуманітарної катастрофи, спричиненої наступом Ізраїлю в цьому районі після атаки 7 жовтня. Але минулого літа ООН звільнила кількох співробітників після того, як внутрішнє розслідування виявило, що вони могли бути причетними до нападу.

Адміністрація 46-го президента США Джо Байдена призупинила фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям після повідомлень про те, що співробітники брали участь у нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

6 серпня 2024 року стало відомо, що дев'ять співробітників БАПОР могли брати участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня.

28 січня 2025 року телеканал CNN писав, що Нетаньягу може стати першим іноземним лідером, якого Трамп прийме у Білому домі.