Politico: Трамп снова выведет США из Совета ООН по правам человека

США уже давно обвиняют Совет ООН в пристрастном отношении к Израилю

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Ожидается, что во вторник, 4 февраля, президент США Дональд Трамп издаст указ о выходе страны из Совета Организации объединенных наций по правам человека и запретит финансировать Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на соответствующие документы.

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Действия, возобновляющие действовавшую во время предыдущего срока Трампа политику, будут совершены в день, когда американский президент собирается встретиться с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне. США уже давно обвиняют Совет ООН в пристрастном отношении к Израилю и в том, что он покрывает правительства, нарушающие права человека.

Это также происходит в тот момент, когда Белый дом подверг сомнению будущее Агентства США по международному развитию, которое также защищает права человека за границей, из-за беспокойства, согласуется ли оно с политикой Трампа и как расходуются его средства.

"Комитет по правам человека демонстрирует постоянную пристрастность в отношении Израиля, несправедливо и непропорционально сосредотачиваясь на нем на заседаниях совета", — говорится в бюллетене, с которым ознакомились журналисты Politico.

В документе говорится, что в 2018 году, когда Трамп вышел из Совета ООН по правам человека во время своей первой администрации, организация приняла больше резолюций с осуждением Израиля, чем Сирии, Ирана и Северной Кореи вместе взятых.

В материале говорится, что БАПОР является главным агентством, оказывающим помощь населению Газы в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной наступлением Израиля в этом районе после атаки 7 октября. Но прошлым летом ООН уволила нескольких сотрудников после того, как внутреннее расследование обнаружило, что они могли быть причастны к нападению.

Администрация 46-го президента США Джо Байдена приостановила финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам после сообщений о том, что сотрудники принимали участие в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября.

6 августа 2024 стало известно, что девять сотрудников БАПОР могли участвовать в нападении на Израиль 7 октября.

28 января 2025 года телеканал CNN писал, что Нетаньяху может стать первым иностранным лидером, которого Трамп примет в Белом доме.