Politico: Японія відмовилася приєднатися до плану ЄС щодо заморожених російських активів
Японія відмовилася приєднатися до плану Європейського Союзу з використання заморожених російських державних активів для фінансування України. Таке рішення прозвучало під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 у понеділок, повідомило Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС, знайомих з перебігом перемовин.
Токіо дало зрозуміти, що не може використати близько $30 млрд російських активів, заморожених на території Японії, для надання кредиту Україні.
Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма офіційно назвала юридичні проблеми головною перешкодою для конфіскації російських активів. Водночас, за інформацією кількох неназваних чиновників, справжня позиція Токіо пов'язана з протидією США щодо використання цих коштів на користь України. Японія нібито не хоче ігнорувати свого важливого союзника.
- На думку сімох країн Євросоюзу, швидке ухвалення рішення про "репараційний кредит" для України коштом заморожених активів РФ поставить Київ у кращу переговорну позицію щодо мирної угоди з Москвою.
- Країни ЄС мають окремо взяти на себе зобов’язання з надання гарантій для забезпечення до 210 млрд євро кредиту для України, причому Німеччина має забезпечити гарантії на суму до 52 млрд євро.
- "Велика сімка" готова розглянути можливість конфіскації всіх заморожених російських активів заради досягнення справедливого миру в Україні та припинення війни.
Коментарі (0)