Politico: Японія відмовилася приєднатися до плану ЄС щодо заморожених російських активів

Міністерка фінансів головними перешкодами називає юридичні нюанси, хоча, за інформацією чиновників, справжня причина Токіо криється в позиції США

Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма (Фото: ЕРА / Kimmimasa Mayama)

Японія відмовилася приєднатися до плану Європейського Союзу з використання заморожених російських державних активів для фінансування України. Таке рішення прозвучало під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 у понеділок, повідомило Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС, знайомих з перебігом перемовин.

Токіо дало зрозуміти, що не може використати близько $30 млрд російських активів, заморожених на території Японії, для надання кредиту Україні.

Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма офіційно назвала юридичні проблеми головною перешкодою для конфіскації російських активів. Водночас, за інформацією кількох неназваних чиновників, справжня позиція Токіо пов'язана з протидією США щодо використання цих коштів на користь України. Японія нібито не хоче ігнорувати свого важливого союзника.