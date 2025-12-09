Politico: Япония отказалась присоединиться к плану ЕС по замороженным российским активам

Министр финансов главными препятствиями называет юридические нюансы, хотя, по информации чиновников, настоящая причина Токио кроется в позиции США

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма (Фото: ЕРА / Kimmimasa Mayama)

Япония отказалась присоединиться к плану Европейского Союза по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования Украины. Такое решение прозвучало во время встречи министров финансов стран G7 в понедельник, сообщило Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС, знакомых с ходом переговоров.

Токио дало понять, что не может использовать около $30 млрд российских активов, замороженных на территории Японии, для предоставления кредита Украине.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма официально назвала юридические проблемы главным препятствием для конфискации российских активов. В то же время, по информации нескольких неназванных чиновников, настоящая позиция Токио связана с противодействием США по использованию этих средств в пользу Украины. Япония якобы не хочет игнорировать своего важного союзника.