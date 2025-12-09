Politico: Япония отказалась присоединиться к плану ЕС по замороженным российским активам
Япония отказалась присоединиться к плану Европейского Союза по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования Украины. Такое решение прозвучало во время встречи министров финансов стран G7 в понедельник, сообщило Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС, знакомых с ходом переговоров.
Токио дало понять, что не может использовать около $30 млрд российских активов, замороженных на территории Японии, для предоставления кредита Украине.
Министр финансов Японии Сацуки Катаяма официально назвала юридические проблемы главным препятствием для конфискации российских активов. В то же время, по информации нескольких неназванных чиновников, настоящая позиция Токио связана с противодействием США по использованию этих средств в пользу Украины. Япония якобы не хочет игнорировать своего важного союзника.
- По мнению семи стран Евросоюза, быстрое принятие решения о "репарационном кредите" для Украины за счет замороженных активов РФ поставит Киев в лучшую переговорную позицию по мирному соглашению с Москвой.
- Страны ЕС должны отдельно взять на себя обязательства о предоставлении гарантий для обеспечения до 210 млрд евро кредита для Украины, причем Германия должна обеспечить гарантии на сумму до 52 млрд евро.
- "Большая семерка" готова рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских активов ради достижения справедливого мира в Украине и прекращения войны.
