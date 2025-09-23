Поліція Нью-Йорка заблокувала дорогу Макрону через кортеж Трампа – відео

Емманюель Макрон та Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Американські поліціянти заблокували дорогу президенту Франції Емманюелю Макрону після його виступу в штаб-квартирі ООН через те, що кортеж американського лідера Дональда Трампа проїжджав через Нью-Йорк. Про це повідомило BMFTV.

Інцидент трапився ввечері в понеділок, 22 вересня, коли Макрон виходив після виступу на Генасамблеї ООН. На відео, поширеному у соцмережах, видно, як президент Франції разом із делегацією стоїть на узбіччі перекритого перехрестя і спілкується з поліціянтом.

Правоохоронець кілька разів перепрошує у Макрона, але пояснює, що весь рух перекритий.

У цей час французький президент зателефонував своєму американському колезі, щоб спробувати вирішити ситуацію.

"Вгадай що, я зараз чекаю на вулиці, бо для тебе все перекрито", – посміхнувся він у слухавку.

Після кількох хвилин очікування вулицю звільнили, але лише для пішоходів. Макрон, ймовірно, продовжив розмову з Трампом посеред вулиці, поки намагався дістатися до посольства Франції, зазначили журналісти.

22 вересня у Білому домі повідомили, що у вівторок Трамп виступить у Генасамблеї ООН із "важливою промовою". Також він проведе низку зустрічей із закордонними лідерами.