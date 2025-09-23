Полиция Нью-Йорка заблокировала дорогу Макрону из-за кортежа Трампа – видео

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Американские полицейские заблокировали дорогу президенту Франции Эмманюэлю Макрону после его выступления в штаб-квартире ООН из-за того, что кортеж американского лидера Дональда Трампа проезжал через Нью-Йорк. Об этом сообщило BMFTV.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 22 сентября, когда Макрон выходил после выступления на Генассамблее ООН. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как президент Франции вместе с делегацией стоит на обочине перекрытого перекрестка и общается с полицейским.

Правоохранитель несколько раз извиняется перед Макроном, но объясняет, что все движение перекрыто.

В это время французский президент позвонил своему американскому коллеге, чтобы попытаться разрешить ситуацию.

"Угадай что, я сейчас жду на улице, потому что для тебя все перекрыто", – улыбнулся он в трубку.

После нескольких минут ожидания улицу освободили, но только для пешеходов. Макрон, вероятно, продолжил разговор с Трампом посреди улицы, пока пытался добраться до посольства Франции, отметили журналисты.

22 сентября в Белом доме сообщили, что во вторник Трамп выступит в Генассамблее ООН с "важной речью". Также он проведет ряд встреч с зарубежными лидерами.