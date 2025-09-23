Полиция Нью-Йорка заблокировала дорогу Макрону из-за кортежа Трампа – видео
Американские полицейские заблокировали дорогу президенту Франции Эмманюэлю Макрону после его выступления в штаб-квартире ООН из-за того, что кортеж американского лидера Дональда Трампа проезжал через Нью-Йорк. Об этом сообщило BMFTV.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 22 сентября, когда Макрон выходил после выступления на Генассамблее ООН. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как президент Франции вместе с делегацией стоит на обочине перекрытого перекрестка и общается с полицейским.
Правоохранитель несколько раз извиняется перед Макроном, но объясняет, что все движение перекрыто.
Quand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York.♬ сын оригинал – Брют.
В это время французский президент позвонил своему американскому коллеге, чтобы попытаться разрешить ситуацию.
"Угадай что, я сейчас жду на улице, потому что для тебя все перекрыто", – улыбнулся он в трубку.
После нескольких минут ожидания улицу освободили, но только для пешеходов. Макрон, вероятно, продолжил разговор с Трампом посреди улицы, пока пытался добраться до посольства Франции, отметили журналисты.
- 22 сентября в Белом доме сообщили, что во вторник Трамп выступит в Генассамблее ООН с "важной речью". Также он проведет ряд встреч с зарубежными лидерами.
