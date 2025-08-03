Польща продовжила контроль на кордоні із Німеччиною та Литвою до 4 жовтня

Ілюстративне фото: Прикордонна служба Польщі

Польща ухвалила рішення про продовження прикордонного контролю з Німеччиною та Литвою в рамках боротьби з нелегальною міграцією. Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський на брифінгу, повідомляє РАР.

Розпорядження уряду про продовження тимчасового контролю на кордоні на два місяці вже опубліковано та подано до Європейської Комісії для нотифікації.

"Наші європейські партнери повністю розуміють, оскільки це рішення має на меті закрити міграційний шлях, який тепер знову відкрився через Литву та Латвію", – зазначив Кервінський.

Міністр повідомив, що обмеження діятимуть до 4 жовтня.

"У вересні ми вирішимо, які наступні кроки в цьому відношенні будуть прийняті на основі даних прикордонної служби, військових та поліції", – сказав він.