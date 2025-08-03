Польша продлила контроль на границе с Германией и Литвой до 4 октября

Иллюстративное фото: Пограничная служба Польши

Польша приняла решение продлить пограничный контроль на границах с Германией и Литвой в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский на брифинге, сообщает RAR.

Постановление правительства о продлении временного контроля на границе на два месяца уже опубликовано и представлено Европейской Комиссии для уведомления.

"Наши европейские партнеры полностью это понимают, поскольку это решение направлено на закрытие миграционного маршрута, который теперь снова открылся через Литву и Латвию", – отметил Кервинский.

Министр сообщил, что ограничения будут действовать до 4 октября.

"В сентябре мы решим, какие шаги будут предприняты в этом отношении, основываясь на данных пограничной службы, военных и полиции", – сказал он.