Польша продлила контроль на границе с Германией и Литвой до 4 октября
Польша приняла решение продлить пограничный контроль на границах с Германией и Литвой в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский на брифинге, сообщает RAR.
Постановление правительства о продлении временного контроля на границе на два месяца уже опубликовано и представлено Европейской Комиссии для уведомления.
"Наши европейские партнеры полностью это понимают, поскольку это решение направлено на закрытие миграционного маршрута, который теперь снова открылся через Литву и Латвию", – отметил Кервинский.
Министр сообщил, что ограничения будут действовать до 4 октября.
"В сентябре мы решим, какие шаги будут предприняты в этом отношении, основываясь на данных пограничной службы, военных и полиции", – сказал он.
- 1 июля стало известно, что Правительство Польши введет временно ввел пограничный контроль с Германией и Литвой из-за обострившегося спора с соседями по ЕС по вопросу нелегальной миграции.
- Позже Туск пояснил, что восстановление Польшей контроля над границами с Германией и Литвой необходимо для прекращения потоков нелегальной миграции из России и Беларуси.
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