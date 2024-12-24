Президент Естонії Каріс впевнений, що війни в його країні не буде

Естонія не хоче тестувати п’яту статтю договору НАТО або перевіряти, чи втечуть люди, чи візьмуть до рук зброю і стануть на захист, наголосив Каріс

Алар Каріс (Фото: Martial Trezzini/EPA)

Президент Естонії Алар Каріс висловив переконання, що війни в його країні не буде, адже "воля до оборони досить висока". Таку думку Каріс висловив в інтерв’ю телеканалу ETV, передає мовник ERR.

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Президента Естонії запитали з приводу страху у молоді щодо можливої війни й потреби виїжджати з країни.

"Я думаю, що треба відповідати так: нікуди їхати не доведеться, бо війни не буде. Я впевнений, що наша воля до оборони є досить високою. Про це свідчать дослідження. Але ми не хочемо перевіряти це на практиці", – сказав Каріс.

Водночас він додав, що Естонія не хоче тестувати п’яту статтю договору НАТО або перевіряти, чи втечуть люди, чи візьмуть до рук зброю і стануть на захист.

"Ми цього не хочемо, тому маємо зробити все, щоб ніхто сюди не прийшов і щоб навіть думки про це не виникло", – наголосив Каріс.