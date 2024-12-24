Президент Эстонии Карис уверен, что войны в его стране не будет
Президент Эстонии Алар Карис выразил убеждение, что войны в его стране не будет, так как "воля к обороне достаточно высока". Такое мнение Карис выразил в интервью телеканалу ETV, передает ERR.
Президента Эстонии спросили по поводу страха у молодежи относительно возможной войны и необходимости уезжать из страны.
"Я думаю, что надо отвечать так: никуда ехать не придется, потому что войны не будет. Я уверен, что наша воля к обороне достаточно высока. Об этом свидетельствуют исследования. Но мы не хотим проверять это на практике", – сказал Карис.
В то же время он добавил, что Эстония не хочет тестировать пятую статью договора НАТО или проверять, убегут люди илмлибо же возьмут в руки оружие и встанут на защиту.
"Мы этого не хотим, поэтому должны сделать все, чтобы никто сюда не пришел и чтобы даже мысли об этом не возникло", — подчеркнул Карис.
- 10 декабря года глава МИД Латвии заявила, что Россия не нападет на НАТО сейчас. По ее словам, у оккупантов очень много осложнений в Украине.
- 13 декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Путин хочет стереть Украину и готовится к продолжительной конфронтации с Европой.
- 18 декабря разведка Дании сообщила, что риск военного противостояния в Арктике возрос из-за агрессии России.