Президент Эстонии Карис уверен, что войны в его стране не будет

Эстония не хочет тестировать пятую статью договора НАТО или проверять, убегут ли люди или возьмут в руки оружие и встанут на защиту, отметил Карис

Алар Карис (Фото: Martial Trezzini/EPA)

Президент Эстонии Алар Карис выразил убеждение, что войны в его стране не будет, так как "воля к обороне достаточно высока". Такое мнение Карис выразил в интервью телеканалу ETV, передает ERR.

Президента Эстонии спросили по поводу страха у молодежи относительно возможной войны и необходимости уезжать из страны.

"Я думаю, что надо отвечать так: никуда ехать не придется, потому что войны не будет. Я уверен, что наша воля к обороне достаточно высока. Об этом свидетельствуют исследования. Но мы не хотим проверять это на практике", – сказал Карис.

В то же время он добавил, что Эстония не хочет тестировать пятую статью договора НАТО или проверять, убегут люди илмлибо же возьмут в руки оружие и встанут на защиту.

"Мы этого не хотим, поэтому должны сделать все, чтобы никто сюда не пришел и чтобы даже мысли об этом не возникло", — подчеркнул Карис.