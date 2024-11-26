Президент Литви – про авіакатастрофу у Вільнюсі: Поведінка Росії змушує подумати про її роль

Ґітанас Науседа (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що деструктивна поведінка Росії змушує допускати її причетність до усіх можливих катастроф, зокрема до падіння вантажного літака у Вільнюсі у понеділок, 25 листопада. Слова литовського президента наводить мовник Delfi.

За словами Науседи, існує ймовірність саботажу, його не можна виключати.

"Мабуть, слід визнати, що дії Росії, її деструктивна поведінка, ймовірно, тепер змусять майже кожну авіакатастрофу розглядати насамперед через цю призму, тобто можливе втручання російських спецслужб через можливу версію цих об'єктів, що самозаймаються", – сказав президент Литви.

Водночас Науседа наголосив, що наразі відомо занадто мало, тому зарано говорити про якісь конкретні версії падіння літака.

Водночас Delfi із посиланням на Міністерство юстиції Литви повідомило, що самописці літака Boeing 737-476, який напередодні зазнав катастрофи, були виявлені об 11:30. Їх витягли з уламків літака.

Група, яка розслідує авіакатастрофу, незабаром почне зчитувати інформацію. У розслідуванні братимуть участь експерти з Німеччини, Іспанії та США.