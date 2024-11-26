Президент Литвы – об авиакатастрофе в Вильнюсе: Поведение РФ заставляет подумать о ее роли

Гитанас Науседа (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что деструктивное поведение России заставляет допускать ее причастность ко всем возможным катастрофам, в частности к падению грузового самолета в Вильнюсе в понедельник, 25 ноября. Слова литовского президента приводит вещатель Delfi.

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По словам Науседы, существует вероятность саботажа, его нельзя исключать.

"Видимо, следует признать, что действия России, ее деструктивное поведение, вероятно, теперь заставят почти каждую авиакатастрофу рассматривать прежде всего через эту призму, то есть возможное вмешательство российских спецслужб из-за возможной версии самовозгорающихся объектов", — сказал президент Литвы.

В то же время Науседа подчеркнул, что сейчас известно слишком мало, поэтому рано говорить о каких-то конкретных версиях падения самолета.

В то же время Delfi со ссылкой на Министерство юстиции Литвы сообщило, что самописцы самолета Boeing 737-476, который накануне потерпел крушение, были обнаружены в 11:30. Их вытащили из обломков самолета.

Группа, расследующая авиакатастрофу, скоро начнет считывать информацию. В расследовании примут участие эксперты из Германии, Испании и США.