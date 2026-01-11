Протести в Ірані: щонайменше 116 загиблих, влада погрожує США та Ізраїлю – Independent

Протести в Ірані (Скриншот відео)

Кількість загиблих у протестах в Ірані зросла до 116, ще близько 2600 осіб було затримано. Про це повідомив The Independent з посиланням на американське інформаційне агентство Human Rights Activists.

Через відключення інтернету і телефонного зв'язку в Ірані оцінити масштаби демонстрацій з-за кордону досить складно. За кордоном побоюються, що інформаційна блокада підштовхне прихильників жорсткої лінії в іранських службах безпеки до "кривавих репресій".

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку протестувальникам, заявивши про "свободу" Ірану і про те, що "США готові "допомогти". Водночас спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Калібаф заявив, що американські військові та Ізраїль стануть "законними цілями" у разі удару США по Ісламській Республіці.

"Ми не вважаємо себе обмеженими реагуванням після нападу і будемо діяти на підставі будь-яких об'єктивних ознак загрози", – зазначив він.

Калібаф додав, що народ Ірану має знати про намір влади поводитися з ними "найсуворішим чином" і карати тих, кого буде заарештовано.