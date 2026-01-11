Протесты в Иране: по меньшей мере 116 погибших, власти угрожают США и Израилю – Independent
Количество погибших в протестах в Иране возросло до 116, еще около 2600 человек были задержаны. Об этом сообщил The Independent со ссылкой на американское информационное агентство Human Rights Activists.
Из-за отключения интернета и телефонной связи в Иране оценить масштабы демонстраций из-за рубежа довольно сложно. За рубежом опасаются, что информационная блокада подтолкнет сторонников жесткой линии в иранских службах безопасности к "кровавым репрессиям".
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим, заявив о "свободе" Ирана и о том, что "США готовы "помочь". В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Калибаф заявил, что американские военные и Израиль станут "законными целями" в случае удара США по Исламской Республике.
"Мы не считаем себя ограниченными реагированием после нападения и будем действовать на основании любых объективных признаков угрозы", – отметил он.
Калибаф добавил, что народ Ирана должен знать о намерении властей обращаться с ними "самым строгим образом" и наказывать тех, кто будет арестован.
- 7 января сообщалось, что в Иране во время протестов погибло до 35 человек. Более 1200 человек были задержаны.
- 8 января МИД призвал украинцев покинуть Иран из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
- 11 января Reuters сообщало, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили возможность вмешательства США в дела Ирана. Израиль не выразил желания вмешаться в дела Ирана.
