Протесты в Иране: по меньшей мере 116 погибших, власти угрожают США и Израилю – Independent

Протесты в Иране (Скриншот видео)

Количество погибших в протестах в Иране возросло до 116, еще около 2600 человек были задержаны. Об этом сообщил The Independent со ссылкой на американское информационное агентство Human Rights Activists.

Из-за отключения интернета и телефонной связи в Иране оценить масштабы демонстраций из-за рубежа довольно сложно. За рубежом опасаются, что информационная блокада подтолкнет сторонников жесткой линии в иранских службах безопасности к "кровавым репрессиям".

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим, заявив о "свободе" Ирана и о том, что "США готовы "помочь". В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Калибаф заявил, что американские военные и Израиль станут "законными целями" в случае удара США по Исламской Республике.

"Мы не считаем себя ограниченными реагированием после нападения и будем действовать на основании любых объективных признаков угрозы", – отметил он.

Калибаф добавил, что народ Ирана должен знать о намерении властей обращаться с ними "самым строгим образом" и наказывать тех, кто будет арестован.