Розвідка США не сумнівається у розміщенні Росією ядерної зброї у Білорусі – CNN

Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) не має підстав сумніватися в словах російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія перевезла до Білорусі першу партію тактичної ядерної зброї. Про це заявили високопосадовці DIA, передає CNN.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, Путін заявив у червні, що перші російські ядерні боєголовки доставлено на територію Білорусі.

Високопосадовці DIA повідомили невеликій групі журналістів, що в аналітиків "немає підстав сумніватися" у заявах Путіна, а також немає підстав сумніватися, що росіяни "добилися певних успіхів" у переданні зброї.

Чиновники не уточнили, чому вони так вважають, але визнали, що американській розвідувальній спільноті важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових зображень.

Водночас в DIA не вірять, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко матиме контроль над арсеналом.

Чиновники DIA також заявили, що вони не вірять, що переміщення зброї до Білорусі змінить глобальний ядерний ландшафт або підвищить ризик ядерного інциденту, оскільки воно перебуватиме на зберіганні, а не передовому розгортанні й контролюватиметься Росією.

25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.