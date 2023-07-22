Разведка США не сомневается в размещении Россией ядерного оружия в Беларуси – CNN

У разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) нет оснований сомневаться в словах российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия перевезла в Беларусь первую партию тактического ядерного оружия. Об этом заявили высокопоставленные чиновники DIA, передает CNN.

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Как отмечается, Путин заявил в июне, что первые российские ядерные боеголовки доставлены на территорию Беларуси.

Высокопоставленные чиновники DIA сообщили небольшой группе журналистов, что у аналитиков "нет оснований сомневаться" в заявлениях Путина, а также нет оснований сомневаться, что россияне "добились определенных успехов" в передаче оружия.

Чиновники не уточнили, почему они так считают, но признали, что американскому разведывательному сообществу трудно отследить это оружие даже с помощью спутниковых изображений.

При этом в DIA не верят, что беларуский диктатор Александр Лукашенко будет иметь какой-либо контроль над арсеналом.

Чиновники DIA также заявили, что они не верят, что перемещение оружия в Беларусь изменит глобальный ядерный ландшафт или повысит риск ядерного инцидента, поскольку оно будет находиться на хранении, а не передовом развертывании, и будет контролироваться Россией.

25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

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