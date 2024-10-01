Reuters: Невідомі вдарили ракетами по Багдаду, військові США не були ціллю

За попередніми даними, було випущено три ракети

Ірак (Ілюстративне фото: Ahmed Jalil/EPA)

Кілька ракет "Катюша" було випущено у напрямку міжнародного аеропорту столиці Іраку. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на двох неназваних військових посадовців Іраку.

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Водночас офіційний представник США заперечив дані про те, що ціллю удару були американські військові. Він додав, що військові сили США не були обстріляні, про що писала низка медіа.

Двоє співрозмовників в іракських службах безпеки заявили, що початкове розслідування показало, що було випущено три ракети. Одна з них впала поблизу будівель, що використовуються іракськими антитерористичними силами, спричинивши пошкодження та загоряння деяких транспортних засобів, але без жертв.

Раніше джерела Reuters повідомляли, що принаймні дві ракети "Катюша" були випущені по військовій базі, де розміщені сили США, і що протиповітряна оборона перехопила їх.

Але американський посадовець сказав, що Вашингтону відомо про атаку на Багдадський комплекс дипломатичної підтримки, який є об'єктом Державного департаменту США.

"За подробицями інциденту ми направляємо вас до Державного департаменту", – сказав посадовець. У відомстві прокоментували, що оцінюють збитки внаслідок атаки.

Прем'єр-міністр Іраку розпорядився негайно розслідувати "порушення безпеки" після ракетного удару, заявив військовий речник очільника уряду країни та головнокомандувача Збройних сил Мохаммеда аль-Судані.

В Іраку дислокується 2500 американських військових і водночас діють збройні угруповання, пов'язані з Іраном. З початком війни у секторі Гази восени 2023 року, пов'язані з Іраном збройні угруповання в Іраку неодноразово атакували американські війська, нагадала агенція.

У ніч проти 6 серпня авіабаза Айн аль-Асад на заході Іраку, на якій розміщені американські військові, опинилася під ракетним обстрілом, внаслідок чого, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення.

28 вересня США та уряд Іраку домовились про завершення військової місії "Непохитна рішучість", яка була спрямована на боротьбу з "Ісламською державою" в країні.

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