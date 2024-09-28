США оголосили про завершення військової місії в Іраку: заява

Завершення місії заплановане протягом наступних 12 місяців, але не пізніше вересня 2025 року

Печиво із зображеннями прапорів Іраку та США (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

США та уряд Іраку досягли домовленості про завершення військової місії "Непохитна рішучість", яка була спрямована на боротьбу з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" в Іраку. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту Сполучених Штатів.

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Завершення місії заплановане протягом наступних 12 місяців, але не пізніше вересня 2025 року. Деталі щодо масштабів виведення військ наразі не розкриті.

Згідно з угодою, США та Ірак домовилися перейти до двостороннього партнерства в галузі безпеки, яке передбачає підтримку іракських сил і подальший тиск на терористичне угрупування в країні.

США також зобов'язалися здійснити необхідні процедури для виведення військових з Іраку відповідно до іракських законів і конституції. В документі зазначено, що Ірак висловив подяку міжнародній коаліції за допомогу у боротьбі з тероризмом.

Коаліція продовжить тривалі зусилля щодо протидії терористам як у регіоні, так і на глобальному рівні.

5 серпня 2024 року президент США Байден планував зустрітися зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити "розвиток подій на Близькому Сході".

У ніч проти 6 серпня авіабаза Айн аль-Асад на заході Іраку, на якій розміщені американські військові, опинилася під ракетним обстрілом, внаслідок чого, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення.

28 січня США та Ірак провели в Багдаді перший раунд офіційних переговорів про вихід американських військ з країни

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