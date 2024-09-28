США объявили о завершении военной миссии в Ираке: заявление

Завершение миссии запланировано в течение следующих 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 года

Печенье с изображениями флагов Ирака и США (Фото: ERA/MICHAEL REYNOLDS)

США и правительство Ирака достигли договоренности о завершении военной миссии "Непреклонная решимость", направленной на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

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Завершение миссии запланировано в течение следующих 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 года. Детали о масштабах вывода войск пока не раскрыты.

Согласно соглашению, США и Ирак договорились перейти к двустороннему партнерству в области безопасности, предусматривающему поддержку иракских сил и дальнейшее давление на террористическую группировку в стране.

США также обязались осуществить необходимые процедуры для вывода военных из Ирака в соответствии с иракскими законами и конституцией. В документе говорится, что Ирак выразил благодарность международной коалиции за помощь в борьбе с терроризмом.

Коалиция продолжит длительные усилия по противодействию террористам как в регионе, так и на глобальном уровне.

5 августа 2024 года президент США Байден планировал встретиться со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "развитие событий на Ближнем Востоке".

В ночь на 6 августа авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские военные, оказалась под ракетным обстрелом, в результате чего по меньшей мере пять человек получили ранения.

28 января США и Ирак провели в Багдаде первый раунд официальных переговоров о выходе американских войск из страны.

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