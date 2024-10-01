Reuters: Неизвестные ударили ракетами по Багдаду, военные США не были целью

По предварительным данным, было выпущено три ракеты

Ирак (Иллюстративное фото: Ahmed Jalil/EPA)

Несколько ракет "Катюша" было выпущено в направлении международного аэропорта столицы Ирака. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных военных чиновников Ирака.

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В то же время официальный представитель США отрицает данные о том, что целью удара были американские военные. Он добавил, что военные силы США не были обстреляны, о чем писал ряд СМИ.

Двое собеседников в иракских службах безопасности заявили, что первоначальное расследование показало, что было выпущено три ракеты. Одна из них упала вблизи зданий, которые используются иракскими антитеррористическими силами, что повлекло повреждения и возгорание некоторых транспортных средств, но без жертв.

Ранее источники Reuters сообщали, что, по крайней мере, две ракеты "Катюша" были выпущены по военной базе, где размещены силы США, и что противовоздушная оборона перехватила их.

Но американский чиновник сказал, что Вашингтону известно об атаке на Багдадский комплекс дипломатической поддержки, который является объектом Государственного департамента США.

"По подробностям инцидента мы направляем вас в Государственный департамент", – сказал чиновник. В ведомстве прокомментировали, что оценивают ущерб в результате атаки.

Премьер-министр Ирака распорядился немедленно расследовать "нарушение безопасности" после ракетного удара, заявил военный спикер руководителя правительства страны и главнокомандующего Вооруженными силами Мохаммеда аль-Судани.

В Ираке дислоцируется 2500 американских военных и действуют вооруженные группировки, связанные с Ираном. С началом войны в секторе Газа осенью 2023 года, связанные с Ираном вооруженные группировки в Ираке неоднократно атаковали американские войска, напомнило агентство.

В ночь на 6 августа авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские военные, оказалась под ракетным обстрелом, в результате чего по меньшей мере пять человек получили ранения.

28 сентября США и правительство Ирака договорились о завершении военной миссии "Непреклонная решимость", направленной на борьбу с "Исламским государством" в стране.

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