Reuters: США захопили судно біля узбережжя Венесуели
Сполучені Штати захопили судно у міжнародних водах поблизу узбережжя Венесуели. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох американських посадовців, обізнаних з цим питанням.
Захоплення судна сталося всього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "блокаду" всіх нафтових танкерів, що знаходяться під санкціями, що входять до Венесуели й виходять з портів країни.
Це вже другий випадок за останні тижні, коли Штати захоплюють танкер поблизу Венесуели, і це відбувається на тлі значного нарощування військової присутності США в регіоні.
Співрозмовники не повідомили, де проходила операція, але додали, що її очолювала Берегова охорона.
Берегова охорона та Пентагон передали запитання до Білого дому, який не одразу відповів на запит про коментар.
- 10 грудня Трамп повідомив, що його країна захопила найбільший танкер поряд з узбережжям Венесуели.
- 17 грудня повідомлялося, що США запровадили повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або вирушають з її портів.
