Reuters: США захопили судно біля узбережжя Венесуели

Це вже другий випадок за останні тижні, коли Штати захоплюють танкер поблизу латиноамериканської країни

Порт у Венесуелі (Фото: Miguel Gutierrez/EPA)

Сполучені Штати захопили судно у міжнародних водах поблизу узбережжя Венесуели. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох американських посадовців, обізнаних з цим питанням.

Захоплення судна сталося всього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "блокаду" всіх нафтових танкерів, що знаходяться під санкціями, що входять до Венесуели й виходять з портів країни.

Це вже другий випадок за останні тижні, коли Штати захоплюють танкер поблизу Венесуели, і це відбувається на тлі значного нарощування військової присутності США в регіоні.

Співрозмовники не повідомили, де проходила операція, але додали, що її очолювала Берегова охорона.

Берегова охорона та Пентагон передали запитання до Білого дому, який не одразу відповів на запит про коментар.

10 грудня Трамп повідомив, що його країна захопила найбільший танкер поряд з узбережжям Венесуели.

17 грудня повідомлялося, що США запровадили повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або вирушають з її портів.