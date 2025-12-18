Китай підтримав Венесуелу після того, як Трамп наказав блокувати нафтові танкери

У Пекіні вважають, що міжнародна спільнота підтримує позицію Каракаса у суперечці зі Сполученими Штатами

Ван Ї (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

У середу глава китайської дипломатії висловив підтримку Венесуелі, розкритикувавши односторонній примус через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп наказав блокувати нафтові танкери, щоб посилити тиск на латиноамериканську країну. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Напередодні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив своєму венесуельському колезі Івану Гілю, що Пекін виступає проти "одностороннього залякування" та підтримує всі країни у захисті їхнього суверенітету та національної гідності.

Хоча глава китайського МЗС не назвав США безпосередньо, ці заяви прозвучали менш ніж через добу після того, як Трамп оголосив про військово-морську операцію. Цей крок знаменує значну ескалацію кампанії Вашингтона з повалення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Міністр закордонних справ КНР додав, що Венесуела має право розвивати взаємовигідну співпрацю з іншими країнами і що Пекін вважає, що міжнародна спільнота підтримує позицію Каракаса.

У вівторок, 16 грудня, Трамп розпорядився блокувати підсанкційні нафтові танкери, які входять і виходять із Венесуели.

"Шок для них буде таким, якого вони ніколи раніше не бачили", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.