"Це просто розпалювання війни". Мадуро відповів на слова Трампа про "викрадені" ресурси

Ніколас Мадуро (Фото: ЕРА)

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що висловлювання президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито викрадені Венесуелою нафту, землю й інші активи розкривають справжні мотиви американської політики щодо південноамериканської країни. Про це пише CNN.

За словами Мадуро, ці заяви нібито свідчать про прагнення США до зміни влади у Венесуелі, а також до отримання контролю над її територією та природними ресурсами. Він наголосив, що раніше Вашингтон пояснював нарощування військово-морських сил поблизу Венесуели боротьбою з наркоторгівлею.

"Це просто розпалювання війни та колоніалізм, і ми вже стільки разів говорили про це, і тепер усі бачать правду. Правда розкрита", – сказав Мадуро.

Він також заявив, що мета США у Венесуелі – "зміна режиму, щоб нав’язати маріонетковий уряд, який не протримається 47 годин, передасть Конституцію, суверенітет і все багатство, перетворивши Венесуелу на колонію". За словами Мадуро, цього "ніколи не станеться".

Напередодні США запровадили повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або вирушають з портів цієї країни. Трамп звинуватив "незаконний режим" венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро у використанні нафти з "украдених нафтових родовищ" для фінансування "тероризму, контрабанди наркотиків і торгівлі людьми".