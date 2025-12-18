"Это просто разжигание войны". Мадуро ответил на слова Трампа о "похищенных" ресурсах

Николас Мадуро (Фото: ЕРА)

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что высказывания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о якобы похищенных Венесуэлой нефти, земле и других активах раскрывают истинные мотивы американской политики в отношении южноамериканской страны. Об этом пишет CNN.

По словам Мадуро, эти заявления якобы свидетельствуют о стремлении США к смене власти в Венесуэле, а также к получению контроля над ее территорией и природными ресурсами. Он подчеркнул, что ранее Вашингтон объяснял наращивание военно-морских сил вблизи Венесуэлы борьбой с наркоторговлей.

"Это просто разжигание войны и колониализм, и мы уже столько раз говорили об этом, и теперь все видят правду. Правда раскрыта", – сказал Мадуро.

Он также заявил, что цель США в Венесуэле – "смена режима, чтобы навязать марионеточное правительство, которое не продержится 47 часов, передаст Конституцию, суверенитет и все богатство, превратив Венесуэлу в колонию". По словам Мадуро, этого "никогда не произойдет".

Накануне США ввели полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или отправляющихся из портов этой страны. Трамп обвинил "незаконный режим" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро в использовании нефти из "украденных нефтяных месторождений" для финансирования "терроризма, контрабанды наркотиков и торговли людьми".