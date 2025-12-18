Китай поддержал Венесуэлу после того, как Трамп приказал блокировать нефтяные танкеры

В Пекине считают, что международное сообщество поддерживает позицию Каракаса в споре с Соединенными Штатами

Ван И (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

В среду глава китайской дипломатии выразил поддержку Венесуэле, раскритиковав одностороннее принуждение через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп приказал блокировать нефтяные танкеры, чтобы усилить давление на латиноамериканскую страну. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Накануне министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилю, что Пекин выступает против "одностороннего запугивания" и поддерживает все страны в защите их суверенитета и национального достоинства.

Хотя глава китайского МИД не назвал США напрямую, эти заявления прозвучали менее чем через сутки после того, как Трамп объявил о военно-морской операции. Этот шаг знаменует значительную эскалацию кампании Вашингтона по свержению венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Министр иностранных дел КНР добавил, что Венесуэла имеет право развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами и что Пекин считает, что международное сообщество поддерживает позицию Каракаса.

Во вторник, 16 декабря, Трамп распорядился блокировать подсанкционные нефтяные танкеры, которые входят и выходят из Венесуэлы.

"Шок для них будет таким, какого они никогда раньше не видели", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.