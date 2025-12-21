Reuters: США захватили судно у побережья Венесуэлы

Это уже второй случай за последние недели, когда Штаты захватывают танкер вблизи латиноамериканской страны

Порт в Венесуэле (Фото: Miguel Gutierrez/EPA)

Соединенные Штаты захватили судно в международных водах вблизи побережья Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Захват судна произошел всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о "блокаде" всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из портов страны.

Это уже второй случай за последние недели, когда Штаты захватывают танкер вблизи Венесуэлы, и это происходит на фоне значительного наращивания военного присутствия США в регионе.

Собеседники не сообщили, где проходила операция, но добавили, что ее возглавляла Береговая охрана.

Береговая охрана и Пентагон передали вопрос в Белый дом, который не сразу ответил на запрос о комментарии.

10 декабря Трамп сообщил, что его страна захватила крупнейший танкер рядом с побережьем Венесуэлы.

17 декабря сообщалось, что США ввели полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или отправляющихся из ее портов.