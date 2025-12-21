Reuters: США захватили судно у побережья Венесуэлы
Соединенные Штаты захватили судно в международных водах вблизи побережья Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с этим вопросом.
Захват судна произошел всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о "блокаде" всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из портов страны.
Это уже второй случай за последние недели, когда Штаты захватывают танкер вблизи Венесуэлы, и это происходит на фоне значительного наращивания военного присутствия США в регионе.
Собеседники не сообщили, где проходила операция, но добавили, что ее возглавляла Береговая охрана.
Береговая охрана и Пентагон передали вопрос в Белый дом, который не сразу ответил на запрос о комментарии.
