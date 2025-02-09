Reuters: Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретної інформації

Ентоні Блінкен та Джейк Салліван (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкликав дозволи на доступ до секретної інформації для колишнього державного секретаря Ентоні Блінкена і радника з нацбезпеки в адміністрації Джо Байдена Джейка Саллівана. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників у Білому домі.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Напередодні Трамп заявив, що вчинить так щодо свого попередника Байдена, позбавивши його доступу до щоденних доповідей розвідки.

Крім того, Трамп відкликав дозвіл на доступ до спецінформації для ексзаступниці генпрокурора Лізи Монако, яка була залучена до координації реакції Мін’юсту на події під Капітолієм 6 січня 2021 року, а також прокурорів, які вели справи проти Трампа, розповіли співрозмовники 8 лютого.

Хоча відкликання доступу може не мати негайного впливу, це ще одна ознака розколу у Вашингтоні. Колишні президенти США традиційно отримували брифінги від розвідки, щоб мати можливість консультувати чинних президентів щодо національної безпеки та зовнішньої політики, йдеться у матеріалі. Байден у 2021 році також відкликав дозвіл для Трампа.