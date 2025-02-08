Трамп заявив, що позбавив Байдена доступу до секретної інформації

Дональд Трамп зазначив, що саме його попередник створив такий прецедент у 2021 році

Джо Байден та Дональд Трамп (Фото: Saul Loeb/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позбавив свого попередника Джо Байдена доступу до секретної інформації. Про це американський президент повідомив у соціальній мережі Truth Social.

"Байдену не потрібно продовжувати отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно відкликаємо дозвіл Байдена та припиняємо його щоденні брифінги з питань розвідки", – написав Трамп.

Він додав, що його попередник сам створив такий прецедент у 2021 році, "коли доручив розвідувальній спільноті припинити доступ 45-го президента Сполучених Штатів (мене) до деталей національної безпеки, люб’язно наданий колишнім президентам".

"Доповідь Гура показала, що Байден страждає від "поганої пам’яті" і навіть у "розквіті сил" йому не можна довіряти конфіденційну інформацію. Я завжди захищатиму нашу національну безпеку – Джо, тебе звільнено. Зробимо Америку знову великою", – резюмував Трамп.

Американський президент мав на увазі тогорічний звіт спецпрокурора Роберта Гура, в якому він описав Байдена як "доброзичливого, літнього чоловіка з поганою пам'яттю".