Трамп заявив, що позбавив Байдена доступу до секретної інформації
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позбавив свого попередника Джо Байдена доступу до секретної інформації. Про це американський президент повідомив у соціальній мережі Truth Social.
"Байдену не потрібно продовжувати отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно відкликаємо дозвіл Байдена та припиняємо його щоденні брифінги з питань розвідки", – написав Трамп.
Він додав, що його попередник сам створив такий прецедент у 2021 році, "коли доручив розвідувальній спільноті припинити доступ 45-го президента Сполучених Штатів (мене) до деталей національної безпеки, люб’язно наданий колишнім президентам".
"Доповідь Гура показала, що Байден страждає від "поганої пам’яті" і навіть у "розквіті сил" йому не можна довіряти конфіденційну інформацію. Я завжди захищатиму нашу національну безпеку – Джо, тебе звільнено. Зробимо Америку знову великою", – резюмував Трамп.
Американський президент мав на увазі тогорічний звіт спецпрокурора Роберта Гура, в якому він описав Байдена як "доброзичливого, літнього чоловіка з поганою пам'яттю".
- 20 січня 2025 року Байден в останні години свого президентства оголосив про помилування генерала Марка Міллі, який критикував Трампа.
- 29 січня новий глава Пентагону Піт Гегсет скасував Міллі доступ до секретної інформації та охорони.