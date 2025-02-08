Трамп заявил, что лишил Байдена доступа к секретной информации

Дональд Трамп отметил, что именно его предшественник создал такой прецедент в 2021 году

Джо Байден и Дональд Трамп (Фото: Saul Loeb/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лишил своего предшественника Джо Байдена доступа к секретной информации. Об этом американский президент сообщил в социальной сети Truth Social.

"Байдену не нужно продолжать получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем разрешение Байдена и прекращаем его ежедневные брифинги по разведке", — написал Трамп.

Он добавил, что его предшественник сам создал такой прецедент в 2021 году, "когда поручил разведывательному сообществу прекратить доступ 45-го президента Соединенных Штатов (меня) к деталям национальной безопасности, любезно предоставленный бывшим президентам".

"Доклад Гура показал, что Байден страдает от "плохой памяти" и даже в "расцвете сил" ему нельзя доверять конфиденциальную информацию. Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность – Джо, тебя уволено. Сделаем Америку снова большой", — резюмировал Трамп.

Американский президент имел в виду прошлогодний отчет спецпрокурора Роберта Гура, в котором он описал Байдена как "доброжелательного, пожилого мужчину с плохой памятью".