Пентагон назначил проверку в отношении генерала Марка Милли, критиковавшего Трампа

Марк Милли (Фото: J. Scott Applewhite/EPA)

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет отменил доступ к секретной информации и охране главе Объединенного комитета начальников штабов в отставке, генералу Марку Милли. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Глава Пентагона поручил генеральному инспектору оборонного ведомства провести проверку действий Милли, когда он был высшим офицером страны, чтобы определить, оправдано ли его звание.

Спикер Пентагона Джон Уллиот рассказал, что проверка будет включать "расследование фактов и обстоятельств, связанных с поведением генерала Милли, чтобы министр мог определить, целесообразно ли повторно инициировать решение о проверке его военного звания".

Газета The New York Times уточнила, что Хегсет по сути спрашивает, следует ли понизить генерала в звании.

"Сегодня министр проинформировал генерала Милли, что он упраздняет полномочия для своего сотрудника службы безопасности, а также приостанавливает его разрешение [к секретной информации]", — добавил он.

Милли занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов во время первого срока Трампа. Хотя отношения поначалу складывались хорошо, они резко испортились, поскольку Милли пытался давать советы и сдерживать президента США по многим вопросам.

Он отталкивал президента использовать силу внутри страны для подавления протестующих после смерти Джорджа Флойда, и оказался в центре споров в 2021 году, когда позвонил по телефону своему китайскому коллеге. Трамп назвал эти звонки актом государственной измены, но Милли сказал, что они были рутиной и частью его работы.