Пентагон призначив перевірку щодо генерала Марка Міллі, який критикував Трампа

Марк Міллі (Фото: J. Scott Applewhite/EPA)

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет скасував доступ до секретної інформації та охорони голові Об’єднаного комітету начальників штабів у відставці, генералу Марку Міллі. Про це повідомило агентство Associated Press.

Очільник Пентагону доручив генеральному інспектору оборонного відомства провести перевірку щодо дій Міллі, коли він був найвищим офіцером країни, щоб визначити, чи виправдане його звання.

Речник Пентагону Джон Улліот розповів, що перевірка включатиме "розслідування фактів і обставин, пов’язаних з поведінкою генерала Міллі, щоб міністр міг визначити, чи доцільно повторно ініціювати рішення щодо перевірки його військового звання".

Газета The New York Times уточнила, що Гегсет по суті запитує, чи слід понизити генерала у званні.

"Сьогодні міністр поінформував генерала Міллі, що він скасовує повноваження для свого співробітника служби безпеки, а також призупиняє його дозвіл [до секретної інформації]", — додав він.

Міллі обіймав посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів під час першого терміну Трампа. Хоча стосунки спочатку складалися добре, вони різко зіпсувалися, оскільки Міллі намагався давати поради та стримувати президента США з багатьох питань.

Він відштовхував президента використовувати силу всередині країни для придушення протестувальників після смерті Джорджа Флойда, і опинився в центрі суперечок у 2021 році, коли зателефонував своєму китайському колезі. Трамп назвав ці дзвінки актом державної зради, але тоді Міллі сказав, що вони були рутиною та частиною його роботи.