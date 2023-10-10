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Міллі: Якщо Путін переможе, США доведеться подвоїти оборонний бюджет через ризик великої війни

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 13:48
Міллі: Якщо Путін переможе, США доведеться подвоїти оборонний бюджет через ризик великої війни - Фото
Генерал Марк Мілли (фото - US Army / Hannah Fry)

Американським платникам податків доведеться утримувати збільшений або навіть удвічі більший оборонний бюджет США у разі перемоги Росії над Україною, а ризик наступної світової війни у найближчі 10-15 років різко зросте. Про це застеріг в інтерв'ю каналу CBS News співвітчизників ексглава об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі.

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За словами генерала, який нещодавно пішов у відставку, якщо Україна програє Росії та диктатор останньої Володимир Путін переможе, у наступні роки США "напевно" доведеться не те що наростити оборонний бюджет, а й, можливо, "подвоїти" витрати на безпеку.

"І ви підвищите ймовірність війни великих держав у наступні 10-15 років", – сказав він, звертаючись до земляків.

Міллі додав: "Думаю, це буде дуже небезпечною ситуацією, якщо Путіну дозволять перемогти".

Міллі на посаді змінив Чарльз Браун, генерал ВПС США.

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Євген Пилипенко
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Марк Міллі
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