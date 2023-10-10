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Милли: Если Путин победит, США придется удвоить оборонный бюджет из-за риска большой войны

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 13:48
Милли: Если Путин победит, США придется удвоить оборонный бюджет из-за риска большой войны - Фото
Генерал Марк Милли (фото - US Army / Hannah Fry)

Американским налогоплательщикам придется содержать увеличенный или даже вдвое больший оборонный бюджет США в случае победы России над Украиной, а риск следующей мировой войны в ближайшие 10-15 лет резко вырастет. Об этом предостерег в интервью каналу CBS News соотечественников экс-глава объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли.

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По словам генерала, который недавно ушел в отставку, если Украина проиграет России и диктатор последней Владимир Путин победит, в следующие годы США "наверняка" придется не то что нарастить оборонный бюджет, а и, возможно, "удвоить" расходы на безопасность.

"И вы повысите вероятность войны великих держав в следующие 10-15 лет", – сказал он, обращаясь к соотечественникам.

Милли добавил: "Думаю, это будет очень опасной ситуацией, если Путину позволят победить".

Милли на должности сменил Чарльз Браун, генерал ВВС США.

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Євген Пилипенко
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Марк Милли
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