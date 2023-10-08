Боялись и не думали, что поможет. WP рассказала о разногласиях Залужного и Милли по F-16
Газета The Washington Post рассказала о разногласиях главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и экс-главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли в вопросе передачи Силам обороны истребителей F-16.
В материале сказано, что когда Милли столкнулся с растущим давлением из-за требования отправить Украине западные истребители, то запросил информацию разведки об украинском воздушном флоте.
Речь шла о малейших деталях вплоть до местонахождения и состояния технического обслуживания каждого самолета — Пентагон не верил, что самолеты помогут, и опасался реакции России.
Во время разговора с Залужным Милли прочитал вслух опись украинской авиации, после чего "воцарилось долгое молчание".
Залужный заявил, что цифры неверны, размышлял неделю, но сказал, что в конце концов осознал, что будущее Украины во многом зависит от тесного общения с Милли.
"Я был упрямым, как и он. Но он был умнее, а я был глупее. В конце концов я сдался", — сказал украинский главком.
До сих пор неясно, кто был прав насчет самолетов, но президент США Джо Байден с тех пор согласился разрешить переброску F-16 в Киев, говорится в статье.
- 20 августа президент Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолетапредоставят Нидерланды, 19 – Дания). Часть самолетов из Нидерландов будет использоваться для учений.
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России.
- Такие условия озвучил Министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
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