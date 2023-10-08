Боялися і не думали, що допоможе. WP розповіла про розбіжності Залужного та Міллі щодо F-16

Газета The Washington Post розповіла про розбіжності головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та екс-глави Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі у питанні передачі Силам оборони винищувачів F-16.

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У матеріалі сказано, що коли Міллі зіткнувся зі зростаючим тиском через вимогу відправити Україні західні винищувачі, запросив інформацію розвідки про український повітряний флот.

Йшлося про найменші деталі аж до місцезнаходження та стану технічного обслуговування кожного літака — Пентагон не вірив, що літаки допоможуть, і побоювався реакції Росії.

Під час розмови із Залужним Міллі прочитав вголос опис української авіації, після чого "запанувала довга мовчанка".

Залужний заявив, що цифри неправильні, розмірковував тиждень, але сказав, що зрештою усвідомив, що майбутнє України багато в чому залежить від тісного спілкування з Міллі.

"Я був упертим, як і він. Але він був розумнішим, а я був дурнішим. Зрештою я здався", — сказав український головком.

Досі неясно, хто мав рацію щодо літаків, але президент США Джо Байден з того часу погодився дозволити перекидання F-16 до Києва, йдеться у статті.

20 серпня президент Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія). Частина літаків із Нідерландів використовуватиметься для навчань.

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії.

Такі умови озвучив Міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.

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