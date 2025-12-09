Reuters: Виробники зброї Індії відвідали Росію, вели переговори про спільні підприємства

Представники Москви і Нью-Делі обговорювали можливість виробництва запчастин для МіГ-29, систем ППО та іншої зброї

Нарендра Моді й Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Щонайменше шість керівників провідних індійських підприємств з виробництва зброї цього року відвідали Росію, де провели обговорення потенційних спільних проєктів. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Зустрічі відбулися під час першого візиту керівників індійського оборонного бізнесу до Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Раніше про візит керівників індійських підприємств до Росії не повідомлялося.

У матеріалі йдеться, що уряд Індії прагне переорієнтувати свої багаторічні оборонні зв'язки з Росією, зосередившись на спільній розробці озброєнь. Однак будь-яка потенційна співпраця з Росією ризикує зірвати плани індійських оборонних компаній щодо спільної розробки західної зброї в межах зусиль прем'єр-міністра Індія Нарендри Моді для перетворення країни, одного з найбільших світових імпортерів зброї, у глобальний виробничий центр.

Західні дипломати раніше заявляли, що основною перешкодою для передання Індії чутливих військових технологій є її оборонні зв'язки з Росією й величезна кількість російської зброї, яку використовують індійські військові, – близько 36%.

Переговори в Москві пройшли в межах візиту делегації індійських оборонно-промислових підприємств, що відбувся 29-30 жовтня на чолі з міністром оборонного виробництва Індії Санджівом Кумаром. Метою поїздки було підготувати підґрунтя для візиту російського диктатора Володимира Путіна до Індії 4-5 грудня.

Медіа зазначило, що представник Adani Group спростував інформацію про присутність на зустрічах керівників компаній групи. Міністерство оборони Індії й інші компанії, згадані джерелами, не відповіли на запити про коментарі.

Reuters повідомило, що на зустрічах обговорювалася можливість виробництва запчастин для винищувача МіГ-29, російських систем протиповітряної оборони й озброєння, а також пропозиція Росії про створення в Індії виробничих підприємств для розробки обладнання, що потенційно може експортуватися до Москви.

Росія протягом десятиліть є найбільшим постачальником озброєнь до Індії, і під час візиту Путіна на початку грудня сторони заявили про свою домовленість переорієнтувати партнерство "на спільні дослідження й розробки, спільну розробку та спільне виробництво передових оборонних технологій і систем" для підтримки самодостатності Індії в обороні.

Співрозмовники заявили, що у зустрічах взяла участь широка делегація представників оборонних підрозділів індійських конгломератів, державних підприємств, а також стартапів, що займаються розробкою безпілотників і штучного інтелекту військового призначення.

Агентство пише, що на зустрічі був керівник Bharat Forge, що входить до машинобудівного конгломерату Kalyani Group і виробляє компоненти для ракет і артилерійських гармат. Він брав участь у переговорах у межах зусиль з пошуку постачальників або спільної розробки компонентів для танків і літаків російського виробництва, а також з метою вивчення потенційної майбутньої співпраці у галузі гелікоптерів.

Також був присутній керівник консультативної групи Товариства індійських виробників озброєнь, членами якого є понад 500 виробників зброї та військової техніки, серед яких оборонні підрозділи конгломератів Tata Sons, Larsen & Toubro й державні компанії, такі як Bharat Electronics.

У 2024 році агентство Reuters повідомило, що дочірня компанія Bharat Forge була однією з трьох індійських компаній, що експортували артилерійські снаряди до Європи.

Деякі з них згодом перенаправили на Україну, що викликало дипломатичний протест з боку Москви. Однак індійські компанії не поспішають укладати нові угоди з Росією через ризик вторинних санкцій, заявив один із керівників індійської компанії.