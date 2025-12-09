Reuters: Производители оружия Индии посетили РФ, вели переговоры о совместных предприятиях

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

По меньшей мере шесть руководителей ведущих индийских предприятий по производству оружия в этом году посетили Россию, где провели обсуждение потенциальных совместных проектов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Встречи состоялись во время первого визита руководителей индийского оборонного бизнеса в Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Ранее о визите руководителей индийских предприятий в Россию не сообщалось.

В материале говорится, что правительство Индии стремится переориентировать свои многолетние оборонные связи с Россией, сосредоточившись на совместной разработке вооружений. Однако любое потенциальное сотрудничество с Россией рискует сорвать планы индийских оборонных компаний по совместной разработке западного оружия в рамках усилий премьер-министра Индия Нарендры Моди по превращению страны, одного из крупнейших мировых импортеров оружия, в глобальный производственный центр.

Западные дипломаты ранее заявляли, что основным препятствием для передачи Индии чувствительных военных технологий являются ее оборонные связи с Россией и огромное количество российского оружия, используемого индийскими военными, – около 36%.

Переговоры в Москве прошли в рамках визита делегации индийских оборонно-промышленных предприятий, состоявшегося 29-30 октября во главе с министром оборонного производства Индии Сандживом Кумаром. Целью поездки было подготовить почву для визита российского диктатора Владимира Путина в Индию 4-5 декабря.

Медиа отметило, что представитель Adani Group опроверг информацию о присутствии на встречах руководителей компаний группы. Министерство обороны Индии и другие компании, упомянутые источниками, не ответили на запросы о комментариях.

Reuters сообщило, что на встречах обсуждалась возможность производства запчастей для истребителя МиГ-29, российских систем противовоздушной обороны и вооружения, а также предложение России о создании в Индии производственных предприятий для разработки оборудования, что потенциально может экспортироваться в Москву.

Россия на протяжении десятилетий является крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, и во время визита Путина в начале декабря стороны заявили о своей договоренности переориентировать партнерство "на совместные исследования и разработки, совместную разработку и совместное производство передовых оборонных технологий и систем" для поддержки самодостаточности Индии в обороне.

Собеседники заявили, что во встречах приняла участие широкая делегация представителей оборонных подразделений индийских конгломератов, государственных предприятий, а также стартапов, занимающихся разработкой беспилотников и искусственного интеллекта военного назначения.

Агентство пишет, что на встрече присутствовал руководитель Bharat Forge, что входит в машиностроительный конгломерат Kalyani Group и производит компоненты для ракет и артиллерийских орудий. Он участвовал в переговорах в рамках усилий по поиску поставщиков или совместной разработке компонентов для танков и самолетов российского производства, а также с целью изучения потенциального будущего сотрудничества в области вертолетов.

Также присутствовал руководитель консультативной группы Общества индийских производителей вооружений, членами которой являются более 500 производителей оружия и военной техники, включая оборонные подразделения конгломератов Tata Sons, Larsen & Toubro и государственные компании, такие как Bharat Electronics.

В 2024 году агентство Reuters сообщило, что дочерняя компания Bharat Forge была одной из трех индийских компаний, экспортировавших артиллерийские снаряды в Европу.

Некоторые из них впоследствии перенаправили на Украину, что вызвало дипломатический протест со стороны Москвы. Однако индийские компании не спешат заключать новые сделки с Россией из-за риска вторичных санкций, заявил один из руководителей индийской компании.