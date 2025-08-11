Рф планирует расширять военно-техническое сотрудничество с Индией – источник в разведке

В сентябре состоится встреча делегаций государств, они хотят разработать и согласовать планы мероприятий взаимодействия в военной сфере

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Россия намерена расширять сотрудничество с Индией в военной и технической сферах. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки Министерства обороны.

По данным разведки, 15-18 сентября в Санкт-Петербурге планируется проведение четвертого заседания рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Собеседник утверждает, что в течение четырех дней индийская и российская делегации собираются разработать и согласовать планы мероприятий двустороннего взаимодействия в военной сфере между Россией и Индией в 2025-2026 годах. В частности, на встрече планируют обсудить вопросы оборонного сотрудничества, подготовки военных и проведения совместных военных учений.

Он добавил, что переговоры состоятся на базе Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге. Несмотря на режим полной секретности запланированного мероприятия, украинская разведка владеет детальной программой заседания российско-индийской комиссии, одним из пунктов которой является посещение индийской делегацией крейсера "Аврора".

Собеседник в разведке напомнил, что сейчас Россия и Индия совместно производят крылатые сверхзвуковые ракеты PJ-10 BrahMos. Еще один совместный проект – это компания Indo-Russian Rifles Private Limited, в 2019 году начавшая производство в Индии автоматов АК-203 для полного перевооружения индийской армии.

В апреле 2025 года ГУР сообщило, что в российском оружии впервые был найден компонент индийского производства. Hindustan Times писало, что Украина официально поднимала этот вопрос с МИД Индии по меньшей мере дважды после того, как эти детали обнаружили в "шахедах", начиная с прошлого года.

5 августа Ермак заявил, что необходимо лишить оккупантов возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев.