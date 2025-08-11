Росія планує розширювати військово-технічну співпрацю з Індією – джерело в розвідці

У вересні відбудеться зустріч делегацій держав, вони хочуть розробити та погодити плани заходів взаємодії у військовій сфері

Володимир Путін і Нарендра Моді (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Росія має намір розширювати співпрацю з Індією у військовій та технічній сферах. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

За даними розвідки, 15-18 вересня у Санкт-Петербурзі планується проведення четвертого засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці.

Співрозмовник стверджує, що протягом чотирьох днів індійська й російська делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між Росією та Індією у 2025-2026 роках. Зокрема, на зустрічі планують обговорити питання оборонної співпраці, підготовки військових і проведення спільних військових навчань.

Він додав, що перемовини відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі. Попри режим повної секретності запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є відвідування індійською делегацією крейсера "Аврора".

Співрозмовник у розвідці нагадав, що наразі Росія та Індія спільно виробляють крилаті надзвукові ракети PJ-10 BrahMos. Ще один спільний проєкт – це компанія Indo-Russian Rifles Private Limited, яка у 2019 році почала виробництво в Індії автоматів АК-203 для повного переозброєння індійської армії.

У квітні 2025 року ГУР повідомило, що в російській зброї вперше було знайдено компонент індійського виробництва. Hindustan Times писало, що Україна офіційно порушувала це питання з МЗС Індії щонайменше двічі після того, як ці деталі виявили у "шахедах", починаючи з минулого року.

5 серпня Єрмак заявив, що необхідно позбавити окупантів можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців.