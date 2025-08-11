Зеленський обговорив з Моді російські атаки, санкції та мирні зусилля

Індія поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України", заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 11 серпня, президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді російські обстріли, санкції проти держави-агресорки та зусилля щодо врегулювання війни. Про це повідомив Офіс президента.

Сторони обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом. Зеленський подякував Моді "за теплі слова підтримки наших людей".

Зеленський розповів прем’єру Індії про російські атаки на міста й села України, про обстріл автобусної станції в Запоріжжі 10 серпня, у результаті якого постраждало понад 20 людей.

"Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства", – заявив Зеленський.

Президент наголосив на важливості того, що Індія підтримує мирні зусилля Києва й поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України". Інші формати не дадуть результату.

Також Зеленський і Моді говорили про санкції проти Росії. Глава держави зазначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал і здатність фінансувати продовження війни.

"Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали", – акцентував він.

Лідери домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї Організації об’єднаних націй та опрацювати обмін візитами.

6 серпня Трамп підписав указ під назвою "Протидія загрозам для Сполучених Штатів з боку уряду Російської Федерації", який запроваджує штрафні санкції проти Індії за закупівлі російської нафти.

Індія у відповідь поставила на паузу плани із закупівлі американської зброї та техніки.