Зеленский обсудил с Моди российские атаки, санкции и мирные усилия

Индия разделяет позицию "все, что касается Украины, должно решаться при участии Украины", заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник, 11 августа, президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российские обстрелы, санкции против государства-агрессора и усилия по урегулированию войны. Об этом сообщил Офис президента.

Стороны обсудили все важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и дипломатической ситуации в целом. Зеленский поблагодарил Моди "за теплые слова поддержки наших людей".

Зеленский рассказал премьеру Индии о российских атаках на города и села Украины, об обстреле автобусной станции в Запорожье 10 августа, в результате которого пострадали более 20 человек.

"Сознательный удар российскими бомбами по обычной городской застройке. И это в то время, когда наконец появилась дипломатическая возможность закончить войну. Вместо того чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул важность того, что Индия поддерживает мирные усилия Киева и разделяет позицию "все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины". Другие форматы не дадут результата.

Также Зеленский и Моди говорили о санкциях против России. Глава государства отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение войны.

"Важно, чтобы сейчас каждый лидер, имеющий ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы", – акцентировал он.

Лидеры договорились запланировать личную встречу в сентябре на Генассамблее Организации объединенных наций и проработать обмен визитами.

6 августа Трамп подписал указ под названием "Противодействие угрозам для Соединенных Штатов со стороны правительства Российской Федерации", который вводит штрафные санкции против Индии за закупки российской нефти.

Индия в ответ поставила на паузу планы по закупке американского оружия и техники.