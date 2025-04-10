Росія та США провели обмін ув’язненими в Абу-Дабі

Москва звільнила Ксенію Кареліну, яку у РФ засудили до 12 років за донат українській благодійній організації

Ксенія Кареліна (Фото: ресурс окупантів)

Сполучені Штати та Росія обмінялися ув’язненими в межах угоди, організованої спецслужбами обох держав. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

Обмін відбувся вранці в четвер, 10 квітня, в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).

"Росія та США здійснили обмін ув’язненими вранці в четвер в Абу-Дабі на знак продовження зміцнення довіри, оскільки обидві сторони домагаються досягти угоди про припинення війни в Україні", – йдеться у повідомленні.

Москва звільнила Ксенію Кареліну з подвійним громадянством США та Росії. Минулого року жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму після того, як її визнали винною в Росії у державній зраді за пожертвування близько $100 українській благодійній організації, що базується в США.

В обмін на це Штати звільнили Артура Петрова, який має громадянство РФ та Німеччини. Його заарештували у 2023 році на Кіпрі за запитом США за ймовірний експорт мікроелектроніки.

Адвокат Кареліної Михайло Мушаїлов у коментарі Reuters підтвердив, що її звільнили у межах обміну між Москвою та Вашингтоном. Вона вилетіла до США літаком з Абу-Дабі в четвер вранці, додав він.

Як повідомив телеканал Sky News, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Кареліна у цей час летить до Штатів.

"Росія неправомірно утримувала її понад рік, і президент Дональд Трамп домігся її звільнення. Президент продовжуватиме працювати над звільненням усіх американців", – додав Рубіо.